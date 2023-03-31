Altın Burgu Halka Küpe T2038 Altın, 14 Ayar, 1.90 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay ile altın halka küpe, şıklığı ve göz kamaştırıcılığı bir araya getiren bir parçadır. Bu zarif ve etkileyici aksesuar, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmak için mükemmeldir. Lizay kalitesiyle tasarlanan bu altın halka küpe, hem günlük kullanıma uygun hem de özel etkinliklerde göz alıcı bir seçenektir. Şık ve göz alıcı bir tarz arayanlar için ideal bir seçim olan Lizay altın halka küpe, her anınızda size zarafet ve şıklık katmaya hazır.