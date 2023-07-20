0.57 Karat Pırlanta Trend Küpe T3781 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.65 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.57 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegans ve minimalizm uyumunu yansıtan Pırlanta Trend Küpe ile tarzınızı tamamlayın. Şıklığıyla göz kamaştıran bu küpe, her anınıza zarafet katarken, minimal tasarımıyla da dikkatleri üzerinize çekiyor. Kendinizi özel hissetmek için bu benzersiz parçayı hemen keşfedin.