Altın Renkli Papatya Çocuk Künye
Ürün Kodu : K014712
%0
40.052 TL
40.052 TL
PEŞİN FİYATINA 13.351 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Renkli Papatya Çocuk Künye T10502
Altın, 14 Ayar, 4.10 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Rengârenk papatya motifi, çocukluğun neşesini ve masumiyetini zarif bir tasarımda yansıtıyor. Canlı detayları sayesinde enerjik bir görünüm sunarken, altının sıcak tonuyla uyumlu bir bütünlük oluşturuyor. İsme özel kullanımıyla unutulmaz bir çocukluk hatırasına dönüşüyor. Neşe, en güzel rengini çocuklardan alır.
Altın Renkli Papatya Çocuk Künye
PEŞİN FİYATINA 13.351 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.052 TL
40.052 TL
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