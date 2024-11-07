Altın Dört Taşlı Tektaş Küpe T5306 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.00 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Dört taşın dengeli duruşuyla hareket kazanan bu zarif tasarım, klasik formları sade bir estetikle sunar. Günlük kombinlerde öne çıkan ışıltısıyla sade şıklığı sevenlerin ilk tercihlerinden biri olur.