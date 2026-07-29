Altın Damla Taşlı Tasarım Gerdanlık
Ürün Kodu : N148610
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%0
101.932 TL
101.932 TL
PEŞİN FİYATINA 33.977 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Damla Taşlı Tasarım Gerdanlık T10626
14 Ayar, Beyaz Altın, 9.48 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Geleneksel işçiliğin yenilikçi ruhla buluştuğu bu parça, duruşunuza kendinden emin bir tavır katıyor. Özel gecelerde bakışları üzerinizde toplayacak, karakteri yüksek bir mücevher.
Altın Damla Taşlı Tasarım Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 33.977 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
101.932 TL
101.932 TL
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