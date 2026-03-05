0.85 Karat Pırlanta Oval Taşlı Küpe
Ürün Kodu : DE26836
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105.120 TL
105.120 TL
PEŞİN FİYATINA 35.040 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0,85 Karat Pırlanta Oval Taşlı Küpe T9598
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.84 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,6 Karat
Renk: G
Berraklık : SI
Kesim: Oval
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,19 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,06 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Oval kesimin yumuşak ve asil hatları, bu küpede pırlantanın en saf ışığıyla buluşarak yüzünüze eşsiz bir parlaklık kazandırıyor. Beyaz altının serin duruşu, taşların görkemini ön plana çıkarırken stilinize zamansız bir zarafet katıyor. Hem özel bir davette hem de günlük yaşamda asaletinden ödün vermeyen kadınlar için vazgeçilmez bir parça.
0.85 Karat Pırlanta Oval Taşlı Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.84 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Küpe, İngiliz kilit kapama sistemi ile üretilmiştir. Bu mekanizma, küpenin kulağa güvenli ve konforlu bir şekilde takılmasına yardımcı olurken günlük kullanımda pratik bir kullanım sunar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.85 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, G renk ve S berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- Küpeler 14 ayar beyaz altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz. 16:20
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.85 Karat Pırlanta Oval Taşlı Küpe
PEŞİN FİYATINA 35.040 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
105.120 TL
105.120 TL
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