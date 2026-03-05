0,85 Karat Pırlanta Oval Taşlı Küpe T9598 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.84 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,6 Karat

Renk: G

Berraklık : SI

Kesim: Oval





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,19 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,06 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Oval kesimin yumuşak ve asil hatları, bu küpede pırlantanın en saf ışığıyla buluşarak yüzünüze eşsiz bir parlaklık kazandırıyor. Beyaz altının serin duruşu, taşların görkemini ön plana çıkarırken stilinize zamansız bir zarafet katıyor. Hem özel bir davette hem de günlük yaşamda asaletinden ödün vermeyen kadınlar için vazgeçilmez bir parça.