6.03 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
Ürün Kodu : DB10396
%0
281.520 TL
281.520 TL
PEŞİN FİYATINA 93.840 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
6.03 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik T5225
Beyaz Altın, 14 Ayar, 10.73 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 1.03 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Zümrüt
Ağırlık : 5.00 Karat
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın renklerini taşıyan bu bileklik, etkileyici duruşu ve zarif tasarımıyla dikkat çeker. Estetik çizgiler ve taşlarla bütünleşen bu parça, güçlü bir stilin vazgeçilmez tamamlayıcısıdır.
6.03 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 10.73 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Yüzükte toplam 6.03 karat ağırlığında, F-G renk ve SI berraklık kalitesinde pırlanta ve zümrüt taşlar kullanılmaktadır. Tasarımda yer alan zümrüt taşlar tamamen doğaldır.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 6.03 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır.
5- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
6.03 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik
PEŞİN FİYATINA 93.840 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
281.520 TL
281.520 TL
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