Altın Desenli Çift Alyans
Ürün Kodu : M335132-M335131
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%0
82.348 TL
82.348 TL
PEŞİN FİYATINA 27.449 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Desenli Çift Alyans T10678
14 Ayar, Altın, Beyaz Altın, 6.94 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Geometriden ilham alan zarif hatlar, altının büyüsüyle buluştu. Altın Desenli Çift Alyans, derin anlamlar taşıyan tasarımıyla en özel anlarınıza ölümsüz bir ışıltı katıyor.
Altın Desenli Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 27.449 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
82.348 TL
82.348 TL
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