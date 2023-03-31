Altın Çiçek Yüzük T2833 Altın, 14 Ayar, 2.10 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Çiçek Yüzük, zarif ve şık bir tasarıma sahip olan bir mücevherdir. Parlak taş kesimi ile dikkat çeken bu yüzük, her kadının hayalindeki takıların başında gelir. Kaliteli altın malzemesi ve özenle işlenen çiçek detaylarıyla, her anınıza zarafet katmak için ideal bir seçimdir. Siz de bu benzersiz yüzüğü tercih ederek, tarzınızı ve şıklığınızı ön plana çıkarabilirsiniz.