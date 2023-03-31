0.17 Karat Pırlanta Baget Yüzük T512 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.15 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan bir ifade yaratmak için tasarlanmış olan pırlanta baget yüzük, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu yüzük, herhangi bir görünümü tamamlayacak ve her durumda dikkat çekici bir aksesuar olacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ifade etmek için bu benzersiz ve şık yüzüğü tercih edebilirsiniz.