0.56 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Yüzük T9809 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1,93 gr



Taş: Safir

Ağırlık: 0.56 Karat

Kesim: Damla





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.04 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gecenin derin mavisini temsil eden safir, pırlantaların oluşturduğu çiçek formunun kalbinde adeta canlanıyor. Doğanın estetiğini asil bir mücevher sanatıyla birleştiren bu parça, parmağınızda her mevsim açacak görkemli bir baharın simgesi. Beyaz altının soğuk zarafetiyle birleşen taşlar, romantizmi ve gücü tek bir formda buluşturuyor.