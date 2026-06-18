1.08 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
Ürün Kodu : DR18141
%0
67.800 TL
67.800 TL
PEŞİN FİYATINA 22.600 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.08 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük T10433
Rose Altın, 14 Ayar, 4,36 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 1.08 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Derin siyah tonlarıyla büyüleyen bu beştaş yüzük, klasik tasarım anlayışını güçlü bir karakterle yeniden yorumluyor. Birbirini tamamlayan taşlar, parmak üzerinde dengeli ve etkileyici bir görünüm oluşturuyor. Zamansız çizgileri sayesinde yıllar boyunca şıklığını koruyacak özel bir parça olarak öne çıkıyor. Gerçek zarafet, modası geçmeyen seçimlerde yaşar.
1.08 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 22.600 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
67.800 TL
67.800 TL
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