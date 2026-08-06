Altın Motifli Zincirli Kıkırdak Küpe
Ürün Kodu : E1147597
%0
17.136 TL
17.136 TL
PEŞİN FİYATINA 5.712 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Motifli Zincirli Kıkırdak Küpe T10806
14 Ayar, Altın, 1.58 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Kulağı zarifçe saran Altın Motifli Zincirli Kıkırdak Küpe, tek parçayla katmanlı takı şıklığı sunuyor. Kulak kombinlerine derinlik ve dinamizm katmak isteyenler için birebir.
Altın Motifli Zincirli Kıkırdak Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.712 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.136 TL
17.136 TL
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