0.61 Karat Pırlanta Markiz Kelepçe T6022 Beyaz Altın, 14 Ayar, 13.77 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.41 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Markiz

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Markiz formunun zarafetini yansıtan bu kelepçe, modern çizgileri ve göz kamaştıran ışıltısıyla sofistike bir duruş sergiler. Hem özel günlerde ihtişamlı bir tamamlayıcı hem de günlük şıklıkta zarif bir detaydır.