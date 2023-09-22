1.07 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye T4185 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.78 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.42 Karat

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafet ve lüksün mükemmel bir kombinasyonu olan Pırlanta Baget Kolye, size benzersiz bir şıklık ve göz alıcılık sunuyor. Bu özel tasarım kolye, baget kesimli değerli taşlarıyla dikkat çekiyor. Her detayı özenle işlenmiş olan bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve sizi her ortamda farklı kılacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu kolye tam size göre!