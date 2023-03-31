Altın Taşlı Yaprak Bileklik T584 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.75 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Trend Bileklik, zarafetle estetik inceliklerin buluştuğu şık bir aksesuardır. Kaliteli malzemeler kullanılarak tasarlanan bu bileklik, her tarza uyum sağlayarak stilinizi tamamlar. Zarif detaylar ve incelikle işlenmiş desenleriyle dikkat çeken altın bileklik, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlamak için ideal bir seçimdir. Estetik bir görünüm sunan bu bileklik, size zarafetin ve inceliğin birleştiği bir stil sunar.