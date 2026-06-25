Altın Motosiklet Çocuk Küpe
Ürün Kodu : E1143196
%0
15.028 TL
15.028 TL
PEŞİN FİYATINA 5.009 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Motosiklet Çocuk Küpe T10509
Altın, 14 Ayar, 1.55 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Eğlenceli motosiklet motifi, hareketi seven minikler için özgün ve dikkat çekici bir tasarım sunuyor. Canlı karakteriyle klasik çocuk takılarından ayrılan bu küpe, enerjik tarzıyla her kombine farklı bir hava katıyor. Macerayı ve keşfetme heyecanını yansıtan özel bir seçimdir. En güzel yolculuklar, merakla başlar.
Altın Motosiklet Çocuk Küpe
PEŞİN FİYATINA 5.009 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.028 TL
15.028 TL
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