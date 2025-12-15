0.10 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T9407 Beyaz Altın, 14 Ayar, 0.71 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yüzünüzü çevreleyen en saf ışık kaynağı olan bu pırlanta tektaş küpeler, her anınıza eşlik edecek bir zarafet sunuyor. Minimalist tasarımıyla sessiz lüksün en güzel örneği olan bu parça, gündüzden geceye her stile kusursuzca uyum sağlar.