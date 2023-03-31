0.06 Karat Pırlanta Efektli Oval Baget Yüzük T519 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.37 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegans ve minimalizm ahengini yansıtan pırlanta baget yüzük ile tarzınızı tamamlayın. Şıklığı ve zarifliği bir arada sunan bu yüzük, her anınıza değer katmak için tasarlandı. Sizi etkileyici bir şekilde parıldatan bu yüzüğü keşfedin ve stilinize zarafet katın.