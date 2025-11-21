0.50 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T9330 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.35 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığın pırlanta üzerindeki dansını en güzel haliyle sergileyen damla kesim tektaş, büyüleyici bir görsellik sunuyor. Formunun verdiği estetik derinlik, parmağınıza zarif incelik katıyor. Tüm stilleri zahmetsizce tamamlayan, hem iddialı hem de sofistike bir tasarım arayanlara özel.