0.50 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DRM128
%0
78.912 TL
78.912 TL
PEŞİN FİYATINA 26.304 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.50 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T9330
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.35 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.50 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığın pırlanta üzerindeki dansını en güzel haliyle sergileyen damla kesim tektaş, büyüleyici bir görsellik sunuyor. Formunun verdiği estetik derinlik, parmağınıza zarif incelik katıyor. Tüm stilleri zahmetsizce tamamlayan, hem iddialı hem de sofistike bir tasarım arayanlara özel.
0.50 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.35 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Beden ayarı yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.5 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, H renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- 0.5 karat tektaş tasarım, çok taşlı alternatiflere kıyasla hangi avantajı sunuyor?
4- Tektaşlı tasarımda tüm görsel ağırlık taşa yüklenir; taşın karakteri ve ışığı perdesiz öne çıkar. Bakım sırasında taş takibi kolaylaşır ve uzun vadede değer artışı solitaire parçalarda daha belirgindir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.50 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 26.304 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
78.912 TL
78.912 TL
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