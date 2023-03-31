2.03 Karat Pırlanta Yakut Küpe T2373 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.17 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 1.97 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegansın sırrıyla ışıldayan Pırlanta Yakut Küpe, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu benzersiz tasarım, her anınıza değer katarken, gözleri üzerinizde toplamanızı sağlıyor. Siz de stilinizi tamamlayacak bu özel parçayı keşfedin.