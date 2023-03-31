Altın Çiçek Baget Kolye T1124 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.86 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay markasının zarif ve şık tasarımlarından biri olan altın baget kolye, her tarza ve her yaşa hitap eden bir aksesuardır. İnce işçilik ve yüksek kaliteli malzemelerle üretilen bu kolye, her anınıza değer katmak için ideal bir seçimdir. Lizay'ın eşsiz ifadesiyle tasarlanan altın baget kolye, şıklığınızı tamamlayacak ve sizi özel hissettirecektir.