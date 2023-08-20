Altın Taşlı Kalp Kuzey Yıldızlı Kolye Ucu T4007 Altın, 14 Ayar, 1.10 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern Şıklık Sanatı ile tasarlanan altın taşlı kalp kuzey yıldızlı kolye ucu, zarafetin ve şıklığın mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Bu özel tasarım, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katarken aynı zamanda kalbinizi temsil eden bir sembol olan kalp şekliyle duygusal bir anlam taşıyor. Altın ve taşların uyumuyla göz kamaştıran bu kolye ucu, herkesin dikkatini çekecek ve sizin tarzınızı yansıtacak. Kendinizi özel hissetmek ve şıklığınızı vurgulamak için bu eşsiz parçayı tercih edebilirsiniz.