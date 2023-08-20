Altın Taşlı Kalp Kuzey Yıldızlı Kolye Ucu T4007

Altın Taşlı Kalp Kuzey Yıldızlı Kolye Ucu
Ürün Kodu : P127515
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10.744 TL
10.744 TL
PEŞİN FİYATINA 3.581 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Kalp Kuzey Yıldızlı Kolye Ucu T4007Altın, 14 Ayar, 1.10 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern Şıklık Sanatı ile tasarlanan altın taşlı kalp kuzey yıldızlı kolye ucu, zarafetin ve şıklığın mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Bu özel tasarım, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katarken aynı zamanda kalbinizi temsil eden bir sembol olan kalp şekliyle duygusal bir anlam taşıyor. Altın ve taşların uyumuyla göz kamaştıran bu kolye ucu, herkesin dikkatini çekecek ve sizin tarzınızı yansıtacak. Kendinizi özel hissetmek ve şıklığınızı vurgulamak için bu eşsiz parçayı tercih edebilirsiniz.
Altın Taşlı Kalp Kuzey Yıldızlı Kolye Ucu Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.10 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Taşlı Kalp Kuzey Yıldızlı Kolye Ucu, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Taşlı Kalp Kuzey Yıldızlı Kolye Ucu, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Taşlı Kalp Kuzey Yıldızlı Kolye Ucu
PEŞİN FİYATINA 3.581 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
10.744 TL
10.744 TL
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