Altın Baget Taşlı Zarif Küpe T5459 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.01 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Baget Taşlı Zarif Küpe, şık baget kesim taşlarıyla minimal ve sofistike bir ışıltı sunuyor. Zarif tasarımı sayesinde günlük ve özel kombinlerinize mükemmel uyum sağlar. Zamansız ve göz alıcı bu aksesuar, stilinize zarafet ve elegan bir dokunuş katıyor.