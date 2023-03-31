0.25 Karat Safir Yüzük T2406 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.56 gr

Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve minimalist pırlanta safir yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. pırlanta ve safir taşlarıyla süslenmiş olan bu yüzük, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak şık bir aksesuardır. Sade ve etkileyici tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, minimalizm ifadesini en iyi şekilde yansıtmaktadır.