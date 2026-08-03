Altın Tasarım Erkek Alyans
Ürün Kodu : M325351
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%0
38.828 TL
38.828 TL
PEŞİN FİYATINA 12.943 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Tasarım Erkek Alyans T10695
14 Ayar, Altın, Beyaz Altın, 3.20 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Güçlü hatlar ve özgün detaylarla işlenen Altın Tasarım Erkek Alyans, estetiği parmağınıza taşıyor. Eşsiz tasarımı ve kalitesiyle en özel anlarınıza ömür boyu eşlik eder.
Altın Tasarım Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 12.943 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
38.828 TL
38.828 TL
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