1.40 Karat Pırlanta Safir Küpe
Ürün Kodu : DE38618
%0
37.464 TL
37.464 TL
PEŞİN FİYATINA 12.488 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.40 Karat Pırlanta Safir Küpe T4999
Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.01 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.11 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.21 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Safir
Ağırlık :1.08 Karat
Kesim : Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Derin tonlarıyla feminen bir ifade sunan bu model, parlak detaylarıyla dikkat çeken güçlü bir duruş sergiler.
1.40 Karat Pırlanta Safir Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.01 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Küpede toplam 1.40 karat ağırlığında, F renk ve VS-SI berraklık kalitesinde pırlanta ve safir taşlar kullanılmaktadır. Tasarımda yer alan safir taşlar ise laboratuvar üretimidir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 8 ayar beyaz altın küpeler genellikle alerji yapma riski oldukça düşüktür ve hassas kulaklar için uygundur.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.40 Karat Pırlanta Safir Küpe
PEŞİN FİYATINA 12.488 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
37.464 TL
37.464 TL
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