0.29 Karat Pırlanta Baget Bileklik T3620 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.41 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan Tasvir ile tasarlanmış pırlanta baget bileklik, zarif ve şık bir görünüm sunar. Bu özel tasarım bileklik, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Kaliteli pırlanta taşlarıyla süslenmiş olan bu bileklik, zarafeti ve lüksü bir araya getirir. Siz de tarzınızı tamamlayacak bu benzersiz bilekliği keşfedin.