Altın Siyah Kare Detaylı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B359913
%0
71.128 TL
71.128 TL
PEŞİN FİYATINA 23.709 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Siyah Kare Detaylı Erkek Bileklik T10377
Altın, 14 Ayar, 6,90 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Siyah ve altının zamansız uyumu, kare formların modern çizgileriyle birleşiyor. Geometrik detaylar tasarıma güçlü bir görünüm kazandırırken, kontrast renkler dikkat çekici bir etki oluşturuyor. Modern erkek stiline sofistike bir dokunuş ekliyor.
Altın Siyah Kare Detaylı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 23.709 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
71.128 TL
71.128 TL
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