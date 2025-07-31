DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim

PIRLANTA YÜZÜK

aaaa.jpg

PIRLANTA TEKTAŞ YÜZÜK
PIRLANTA BAGET YÜZÜK
PIRLANTA BEŞTAŞ YÜZÜK
PIRLANTA TREND YÜZÜK
PIRLANTA YARIMTUR YÜZÜK
PIRLANTA TAMTUR YÜZÜK
PIRLANTA SAFİR YÜZÜK
PIRLANTA ZÜMRÜT YÜZÜK
PIRLANTA YAKUT YÜZÜK
RENKLİ TAŞLI PIRLANTA YÜZÜK
PIRLANTA LOTUS YÜZÜK
PIRLANTA OVAL TEKTAŞ
Filtreler
Filtreler
Kategoriler
Fiyat Aralığı
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE1_NAME }}
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE2_NAME }}
Markalar
Model
{{ FILTER.NAME }}
{{ SELECTED.TEXT }} ×
FİLTRELER
EN YENİ
ÇOK SATAN
ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DR182340
0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
41.490 TL
41.490 TL
Sepete Ekle
13.830 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR182585
0.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
52.490 TL
52.490 TL
Sepete Ekle
17.497 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR148458
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
ÇP
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%16
39.490 TL
32.990 TL
Sepete Ekle
10.997 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147515
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
48.490 TL
48.490 TL
Sepete Ekle
16.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR11055
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Kalp Yüzük
%0
42.912 TL
42.912 TL
Sepete Ekle
14.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89418
0.24 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
59.280 TL
59.280 TL
Sepete Ekle
19.760 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186253
0.28 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.28 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük
%0
39.096 TL
39.096 TL
Sepete Ekle
13.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186716
0.11 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
26.304 TL
26.304 TL
Sepete Ekle
8.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR165192
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
27.490 TL
27.490 TL
Sepete Ekle
9.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159566
0.35 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.35 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
61.968 TL
61.968 TL
Sepete Ekle
20.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125215
0.76 Karat Pırlanta Damla Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.76 Karat Pırlanta Damla Yarımtur Yüzük
%0
73.392 TL
73.392 TL
Sepete Ekle
24.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR40865
0.92 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.92 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
49.728 TL
49.728 TL
Sepete Ekle
16.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151589
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.31 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
34.392 TL
34.392 TL
Sepete Ekle
11.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRO1238
0.70 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
89.490 TL
89.490 TL
Sepete Ekle
29.830 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186274
0.34 Karat Pırlanta Baget Detaylı Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.34 Karat Pırlanta Baget Detaylı Yüzük
%0
43.128 TL
43.128 TL
Sepete Ekle
14.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71822
0.22 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.22 Karat Pırlanta Baget Safir Yüzük
%0
23.088 TL
23.088 TL
Sepete Ekle
7.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRT1242
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
46.824 TL
46.824 TL
Sepete Ekle
15.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR181463
0.68 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.68 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük
%0
61.272 TL
61.272 TL
Sepete Ekle
20.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR182421
0.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
33.490 TL
33.490 TL
Sepete Ekle
11.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94632
1.01 Karat Pırlanta Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.01 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
%0
58.560 TL
58.560 TL
Sepete Ekle
19.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRP1239
0.60 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Prenses Tektaş Yüzük
%0
87.744 TL
87.744 TL
Sepete Ekle
29.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139807
0.86 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.86 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
%0
75.576 TL
75.576 TL
Sepete Ekle
25.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186291
0.35 Karat Pırlanta Çift Sıralı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.35 Karat Pırlanta Çift Sıralı Trend Yüzük
%0
45.864 TL
45.864 TL
Sepete Ekle
15.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR137780
0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Yüzük
%0
30.576 TL
30.576 TL
Sepete Ekle
10.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118537
0.12 Karat Pırlanta Taş Detaylı Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.12 Karat Pırlanta Taş Detaylı Tektaş Yüzük
%0
37.176 TL
37.176 TL
Sepete Ekle
12.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR176999
0.29 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.29 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
36.912 TL
36.912 TL
Sepete Ekle
12.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1247
0.30 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
40.272 TL
40.272 TL
Sepete Ekle
13.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152882
0.65 Karat Morganit Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.65 Karat Morganit Yüzük
%0
35.088 TL
35.088 TL
Sepete Ekle
11.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186820
0.79 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.79 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
116.712 TL
116.712 TL
Sepete Ekle
38.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186364
0.33 Karat Pırlanta Ok Detaylı Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Ok Detaylı Taşlı Yüzük
%0
50.760 TL
50.760 TL
Sepete Ekle
16.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187489
1.25 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.25 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
96.796 TL
96.796 TL
Sepete Ekle
32.265 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186298
0.26 Karat Pırlanta Damla Desenli Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Damla Desenli Yüzük
%0
40.944 TL
40.944 TL
Sepete Ekle
13.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186257
0.14 Karat Pırlanta Dalga Detaylı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.14 Karat Pırlanta Dalga Detaylı Trend Yüzük
%0
28.440 TL
28.440 TL
Sepete Ekle
9.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187510
1.25 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.25 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
83.270 TL
83.270 TL
Sepete Ekle
27.757 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187505
0.80 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.80 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
56.458 TL
56.458 TL
Sepete Ekle
18.819 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR132754
0.19 Karat Pırlanta Sarmal Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Sarmal Trend Yüzük
%0
75.744 TL
75.744 TL
Sepete Ekle
25.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR173181
0.44 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.44 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
67.200 TL
67.200 TL
Sepete Ekle
22.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRM129
0.60 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
94.776 TL
94.776 TL
Sepete Ekle
31.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR177538
0.50 Karat Pırlanta Çarpı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.50 Karat Pırlanta Çarpı Trend Yüzük
%0
60.984 TL
60.984 TL
Sepete Ekle
20.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187513
0.25 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.25 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
27.849 TL
27.849 TL
Sepete Ekle
9.283 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186851
0.17 Karat Pırlanta Yılan Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.17 Karat Pırlanta Yılan Trend Yüzük
%0
82.152 TL
82.152 TL
Sepete Ekle
27.384 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186372
0.07 Karat Pırlanta Burgu Detaylı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Burgu Detaylı Yüzük
%0
16.848 TL
16.848 TL
Sepete Ekle
5.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR171901
0.26 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.26 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
%0
43.776 TL
43.776 TL
Sepete Ekle
14.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186686
0.54 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.54 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
79.104 TL
79.104 TL
Sepete Ekle
26.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR177161
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
72.490 TL
72.490 TL
Sepete Ekle
24.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98799
1.80 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.80 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
%0
50.208 TL
50.208 TL
Sepete Ekle
16.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186374
0.07 Karat Pırlanta Zincir Detaylı Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Zincir Detaylı Yüzük
%0
16.176 TL
16.176 TL
Sepete Ekle
5.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186263
0.16 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Asimetrik Trend Yüzük
%0
29.016 TL
29.016 TL
Sepete Ekle
9.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186737
0.55 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.55 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
69.792 TL
69.792 TL
Sepete Ekle
23.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186904
0.34 Karat Pırlanta Geometrik Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.34 Karat Pırlanta Geometrik Trend Yüzük
%0
74.952 TL
74.952 TL
Sepete Ekle
24.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186694
0.22 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.22 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
37.848 TL
37.848 TL
Sepete Ekle
12.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR156688
0.43 Karat Pırlanta Lotus Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.43 Karat Pırlanta Lotus Yüzük
%0
49.824 TL
49.824 TL
Sepete Ekle
16.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DREM123
0.30 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
%0
44.448 TL
44.448 TL
Sepete Ekle
14.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186059
2.63 Karat Pırlanta Morganit Kare Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
2.63 Karat Pırlanta Morganit Kare Yüzük
%0
48.264 TL
48.264 TL
Sepete Ekle
16.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR52980
0.54 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.54 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
85.104 TL
85.104 TL
Sepete Ekle
28.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98812
0.13 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.13 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
%0
34.008 TL
34.008 TL
Sepete Ekle
11.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR138812
0.21 Karat Pırlanta Baget Taşlı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Taşlı Trend Yüzük
%0
41.952 TL
41.952 TL
Sepete Ekle
13.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186267
0.45 Karat Pırlanta Baget Detaylı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.45 Karat Pırlanta Baget Detaylı Trend Yüzük
%0
66.576 TL
66.576 TL
Sepete Ekle
22.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186288
0.19 Karat Pırlanta Sıra Taşlı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.19 Karat Pırlanta Sıra Taşlı Trend Yüzük
%0
30.024 TL
30.024 TL
Sepete Ekle
10.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR171896
0.30 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
%0
51.048 TL
51.048 TL
Sepete Ekle
17.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158060
0.17 Karat Pırlanta İki Renkli Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta İki Renkli Trend Yüzük
%0
51.696 TL
51.696 TL
Sepete Ekle
17.232 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRM124
0.30 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
44.808 TL
44.808 TL
Sepete Ekle
14.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187496
0.30 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
33.577 TL
33.577 TL
Sepete Ekle
11.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DREM125
0.50 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Emerald Tektaş Yüzük
%0
76.272 TL
76.272 TL
Sepete Ekle
25.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187516
0.80 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.80 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
70.660 TL
70.660 TL
Sepete Ekle
23.553 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR172000
0.31 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.31 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
64.968 TL
64.968 TL
Sepete Ekle
21.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR169441
0.78 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.78 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
%0
28.488 TL
28.488 TL
Sepete Ekle
9.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR186342
0.44 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.44 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
43.872 TL
43.872 TL
Sepete Ekle
14.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR57261
1.35 Karat Alexandrite Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.35 Karat Alexandrite Yüzük
%0
30.888 TL
30.888 TL
Sepete Ekle
10.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR175536
4.03 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
4.03 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
39.888 TL
39.888 TL
Sepete Ekle
13.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98792
4.50 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
4.50 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
%0
91.848 TL
91.848 TL
Sepete Ekle
30.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187506
0.30 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
26.184 TL
26.184 TL
Sepete Ekle
8.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR115049
1.12 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.12 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
%0
197.136 TL
197.136 TL
Sepete Ekle
65.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187490
1.00 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.00 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
70.593 TL
70.593 TL
Sepete Ekle
23.531 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR171726
1.01 Karat Pırlanta Sarmal Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.01 Karat Pırlanta Sarmal Trend Yüzük
%0
122.880 TL
122.880 TL
Sepete Ekle
40.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187493
0.70 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
70.694 TL
70.694 TL
Sepete Ekle
23.565 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR165416
0.22 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
35.568 TL
35.568 TL
Sepete Ekle
11.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187508
1.50 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.50 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük
%0
100.882 TL
100.882 TL
Sepete Ekle
33.627 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRT1247
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.60 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
96.720 TL
96.720 TL
Sepete Ekle
32.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR39141
0.57 Karat Pırlanta Trend Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.57 Karat Pırlanta Trend Baget Yüzük
%0
80.664 TL
80.664 TL
Sepete Ekle
26.888 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187497
0.25 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.25 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
28.888 TL
28.888 TL
Sepete Ekle
9.629 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152517
0.35 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.35 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
14.136 TL
14.136 TL
Sepete Ekle
4.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRB1253
0.80 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.80 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
%0
65.496 TL
65.496 TL
Sepete Ekle
21.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147196
0.13 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
32.736 TL
32.736 TL
Sepete Ekle
10.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187494
0.50 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
55.572 TL
55.572 TL
Sepete Ekle
18.524 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR132250
0.46 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.46 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
%0
19.632 TL
19.632 TL
Sepete Ekle
6.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR170633
0.56 Karat Pırlanta Ametist Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.56 Karat Pırlanta Ametist Yüzük
%0
31.752 TL
31.752 TL
Sepete Ekle
10.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR135848
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
37.512 TL
37.512 TL
Sepete Ekle
12.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR174728
0.98 Karat Pırlanta Ametist Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.98 Karat Pırlanta Ametist Yüzük
%0
46.464 TL
46.464 TL
Sepete Ekle
15.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR69199
0.79 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.79 Karat Pırlanta Safir Yüzük
%0
44.520 TL
44.520 TL
Sepete Ekle
14.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR147963
0.57 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.57 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
65.880 TL
65.880 TL
Sepete Ekle
21.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR159067
0.56 Karat Pırlanta Pembe Safir Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.56 Karat Pırlanta Pembe Safir Çiçek Yüzük
%0
29.568 TL
29.568 TL
Sepete Ekle
9.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR153469
0.33 Karat Pırlanta Baget Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.33 Karat Pırlanta Baget Tamtur Yüzük
%0
37.056 TL
37.056 TL
Sepete Ekle
12.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DRX178804X
1.00 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.00 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
%0
119.990 TL
119.990 TL
Sepete Ekle
39.997 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR171614
1.30 Karat Pırlanta Fancy Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
1.30 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
%0
24.576 TL
24.576 TL
Sepete Ekle
8.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR163734
0.33 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
37.584 TL
37.584 TL
Sepete Ekle
12.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR170501
1.08 Karat Pırlanta Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
1.08 Karat Pırlanta Damla Yüzük
%0
126.144 TL
126.144 TL
Sepete Ekle
42.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR180310
0.15 Karat Pırlanta Yonca Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.15 Karat Pırlanta Yonca Yüzük
%0
36.840 TL
36.840 TL
Sepete Ekle
12.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125249
0.26 Karat Pırlanta Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.26 Karat Pırlanta Trend Yüzük
%0
36.864 TL
36.864 TL
Sepete Ekle
12.288 TL x 3 Taksit

Pırlanta yüzükler, uzun yıllardır değerli ve şık bir mücevher olarak kabul edilir. Özellikle evlilik tekliflerinde, özel günlerde sıkça tercih edilirler. Her pırlantanın parlaklığı, kesimi, ağırlığı gibi özellikleri farklı olduğundan her yüzük benzersizdir. Lizay Pırlanta, bu eşsiz taşları titizlikle tasarlayarak sadece bir takı değil aynı zamanda uzun süreli bir ilişkinin, sevginin, bağlılığın sembolü haline getirir. Pırlanta yüzükler, özel anları sonsuza dek hatırlamanıza yardımcı olur. Nişan ve düğün gibi önemli günlerde kullanılan bu değerli takılar, sonsuz sevgiyi simgeler. Her birinin farklı özellikleri olması yüzük seçimini kişisel zevklere göre yapmayı mümkün kılar.

Pırlanta Yüzük Modelleri

Pırlanta yüzükler, çok çeşitli tasarımlara sahip olup herkesin zevkine hitap eden modeller içerir. Özellikle nişan, düğün gibi özel günlerde sıklıkla tercih edilen pırlanta yüzükler, Lizay Pırlanta'nın özenle hazırlanmış şık koleksiyonunda geniş yelpazede sunulur. Böylece herkes kendi kişisel stiline uygun bir pırlanta yüzük bulma fırsatı yakalar.

Tektaş Pırlanta Yüzükler

Sadeliği ve şıklığı ile dikkat çeken tektaş pırlanta yüzükler, nişan yüzükleri için en popüler seçeneklerden biridir. Bu yüzükler tek taş pırlantadan oluşur ve pırlantanın kesimi, rengi, büyüklüğü yüzüğün görünümünü belirler. Pırlanta tektaş yüzük, uzun yıllar boyunca kullanılabilecek klasik bir tasarıma sahiptir.

Üç Taş Pırlanta Yüzükler

Geçmişi, bugünü, geleceği temsil eden üç pırlanta yan yana dizilerek üç taşlı pırlanta yüzüklerde özel tasarım oluşturur. Bu tasarım uzun sürecek bir ilişkinin sembolüdür. Pırlantaların büyüklükleri, yerleşimleri yüzüğün genel görünümünü belirleyen önemli faktörlerdir. Bu tür yüzükler nişan, evlilik gibi özel günlerde sıklıkla tercih edilen romantik hediye seçeneğidir.

Beştaş Pırlanta Yüzükler

Pırlanta beştaş yüzük, yan yana dizilmiş beş adet pırlanta ile dikkat çekici görünüme sahiptir. Bu yüzüklere takılan pırlantalar göz kamaştırıcı bir ışıltı verir. Özellikle evlilik yıl dönümleri gibi önemli günlerde tercih edilen bu modeller sevgi, sadakat, arkadaşlık, güven gibi değerleri simgeler. Bu nedenle uzun yıllar sürecek ilişkinin sembolü olarak kabul edilir.

Tam Tur Pırlanta Yüzükler

Tam tur pırlanta yüzüklerin göz alıcı görünümü, tüm çevrelerini saran pırlantalardan kaynaklanır. Bu yüzükler pırlantaların sürekli bir döngü oluşturmasıyla sonsuzluğu, sürekliliği simgeler. Bu özelliği, onu evlilik teklifleri için popüler bir seçim haline getirir. Şık ve zarif bir tarza sahip kişiler için de idealdir.

Baget Pırlanta Yüzükler

Baget pırlanta yüzükler, uzun ve dikdörtgen şeklindeki pırlantaları ile diğer yüzüklerden farklıdır. Bu özelliği sayesinde daha zarif ve modern görünüme sahiptir. Hem günlük kullanım için uygun hem de özel günlerde şıklık katacak sade ve zarif tasarıma sahiptir. Farklı stillere uyum sağlayabilen baget pırlanta yüzük, sadelikten hoşlananlar için ideal seçenektir.

Pırlanta Yüzükler için Karat Seçenekleri

Pırlanta yüzüklerinde karat, taşın büyüklüğünü gösteren bir ölçüdür. Pırlantanın boyutu, parlaklığı ve değeri bu ölçüye göre değişir. Daha büyük pırlantalar genellikle daha göz alıcı görünür ancak fazla değer taşır. Pırlanta seçerken kişisel tercihlerinizi ve bütçenizi hesaba katmanız önemlidir.

  • 0.25 Karatlık Pırlanta Yüzükler: Küçük ve şık olmaları sayesinde 0.25 karatlık pırlanta yüzükler günlük hayatta rahatlıkla kullanılabilir. Zarif bir görünüm sergileyen bu yüzükler, ince bir işçiliğin ürünüdür. Sadeliği tercih edenler için uygun olan bu yüzükler, ilk pırlanta yüzüğü olarak da tercih edilebilir.

  • 0.50 Karat Pırlanta Yüzükler: Hem dikkat çekici hem de zarif bir görünüme sahip olan 0.50 karatlık pırlanta yüzükler her zevke hitap eder. Çok büyük olmayan, orta büyüklükte bir pırlanta isteyenler için idealdir. Her zaman şık olmak isteyenler için günlük ve özel günler için ideal seçimdir.

  • 0.75 Karat Pırlanta Yüzükler: Genellikle nişan yüzüğü olarak tercih edilen ve daha dikkat çekici olan 0.75 karatlık pırlanta yüzükler tercih edilir. Parlak, göz alıcı bir görünüme sahiptir. Hem büyük bir pırlanta isteyen hem de abartılı büyüklüklerden kaçınmak isteyenler için idealdir.

  • 1.00 Karat ve Üzeri Pırlanta Yüzükler: 1.00 karat ve üzeri pırlantalar büyüklükleri, parlaklıklarıyla dikkat çeker. Dikkat çekici pırlanta isteyenler için idealdir. Özel günler için tercih edilen bu pırlantalar, değerli bir yatırım olarak da görülebilir. Büyük, özel pırlanta arayanlar için en ideal seçenek daha büyük karatlı pırlantalardır.

Pırlanta seçerken sadece pırlantanın büyüklüğüne değil aynı zamanda kalitesine, içindeki kusurlara, nasıl kesildiğine de dikkat etmek gerekir. Daha büyük bir pırlanta dikkat çekici olsa da pırlantanın genel kalitesi de önemlidir. Lizay Pırlanta gibi güvenilir bir markanın geniş koleksiyonunda hem büyük hem de yüksek kaliteli pırlantalar bulabilirsiniz.

Pırlanta Yüzük Fiyatları

Pırlanta yüzüğün değeri, ağırlığı, kesimi, rengi gibi özelliklere bağlıdır. Bu özellikler yüzüğün görünümünü, fiyatını etkiler. Farklı bütçelere uygun birçok pırlanta yüzüğü bulunur. Bu yüzüklerin değerini belirleyen diğer faktörler arasında tasarım, işçilik, kullanılan metal, özellikler yer alır. Böylece herkes kendi zevkine, bütçesine uygun pırlanta yüzüğü bulabilir. Pırlanta yüzükler özel anları ve duyguları ölümsüzleştirmek için tasarlanmış benzersiz, değerli bir aksesuardır. Hayatınızdaki en önemli kişiye özel bir hediye almak ve bu özel günü daha anlamlı kılmak istiyorsanız Lizay Pırlanta'nın farklı modellerini inceleyebilirsiniz.

Pırlanta Yüzük Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Pırlanta yüzük alırken, taşın kesimi, berraklığı, rengi ve karatına dikkat edilmelidir. Ayrıca yüzüğün tasarımı, kişinin zevkine ve kullanım amacına uygun olmalıdır. Yüzüğün altın veya platin gibi kullanılan malzemesi de önemlidir; bu, hem dayanıklılığı hem de estetik görünümü etkiler. Yüzüğün rahat bir şekilde parmağa oturması ve uzun süreli kullanımda konfor sağlaması gerektiği unutulmamalıdır.
Pırlanta Yüzüklerin Anlamı Nedir?
Pırlanta yüzükler, genellikle aşkı, bağlılığı ve sonsuzluğu simgeler. Özel bir anlam taşıyan bu takılar, nişan yüzüğü, evlilik yüzüğü veya özel bir hediye olarak tercih edilebilir. Pırlantanın ışıltısı ve nadirliği, bu yüzüklere anlam katarken, her biri özel bir anı ve duyguyu temsil eder.
Neden Lizay Pırlanta Yüzüklerini Tercih Etmelisiniz?
Lizay Pırlanta, yüksek kalite ve zarafeti bir arada sunan bir markadır. Pırlanta yüzükleri, mükemmel işçilik ve şıklıklarıyla dikkat çeker. Lizay Pırlanta, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, her tasarımı kişiye özel ve anlamlı hale getirme amacı güder. Ayrıca, markanın sağladığı güvenilirlik ve kalite, uzun yıllar boyunca takılabilecek değerli parçalar sunar.
Pırlanta Yüzükler Neden Zarif Bir Tercih Olarak Görülür?
Pırlanta yüzükler, ışıltılı ve ince tasarımlarıyla zarif bir tercih olarak görülür. Pırlantanın doğal güzelliği ve nadirliği, yüzüğe eşsiz bir değer katar. Ayrıca, zarif ve sade tasarımlar, her stil ile uyum sağlayarak, hem günlük kullanımda hem de özel günlerde şıklığı simgeler. Minimalist tasarımlar bile, pırlantanın parlaklığı ile zarif bir görünüm yaratır.
Pırlanta Yüzükler Hangi Stil Sahiplerine Hitap Eder?
Pırlanta yüzükler, zarif ve şık bir tarzı tercih eden herkese hitap eder. Modern ve minimalist tasarımları, sade ve sofistike bir tarzı benimseyenler için mükemmeldir. Aynı zamanda, gösterişli tasarımlar da daha cesur ve dikkat çekici bir tarzı benimseyenler için idealdir. Pırlanta yüzükler, kişisel stil fark etmeksizin her yaş ve zevke hitap edebilecek şıklıkta tasarlanabilir.
DEVAMINI OKU GİZLE
T-Soft Premium