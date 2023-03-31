0.83 Karat Pırlanta Baget Küpe T309 Rose Altın, 14 Ayar, 4.51 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve zarif bir ifadeyle pırlanta baget küpe koleksiyonumuzu keşfedin. Bu etkileyici tasarım, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katacak. Şimdi alışverişe başlayın ve tarzınızı tamamlayan bu muhteşem küpeleri edinin.