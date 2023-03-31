0.83 Karat Pırlanta Safir Yüzük T3185 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.16 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.63 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnce Estetik İfade Sanatı ile tasarlanmış, zarif ve şık bir yüzük olan pırlanta safir yüzük, size benzersiz bir görünüm sunuyor. Bu özel tasarım, zarafeti ve estetiği bir araya getirerek tarzınızı tamamlamak için mükemmel bir seçenek Kendinizi özel hissetmek ve dikkatleri üzerinize çekmek istiyorsanız, bu eşsiz yüzüğü tercih edebilirsiniz.