Altın İki Renk Halka Küpe T2019 Beyaz ve Altın, 14 Ayar, 2.30 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist ve modern tasarımıyla öne çıkan altın halka küpe modelleri, şıklığı ve zarifliği bir arada sunuyor. Her tarza uyum sağlayabilen bu küpeler, hem günlük kullanıma hem de özel davetlere uygun bir seçenek sunuyor. Altın halka küpe ile tarzınızı tamamlayın ve şıklığınızı ön plana çıkarın.