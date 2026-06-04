2.30 Karat Pırlanta Morganit Kare Yüzük T10218 Rose Altın, 14 Ayar, 3.87 gr



Taş: Lab. Morganit

Ağırlık: 2.04 Karat

Kesim: Kare





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.26 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Morganitin romantik tonları ve pırlantanın büyüleyici ışıltısı bu tasarımda kusursuz bir uyum yakalıyor. Kare formun güçlü görünümü, taşın yumuşak renk geçişleriyle dengelenerek etkileyici bir estetik oluşturuyor. Göz alıcı olduğu kadar zarif bir karakter taşıyan seçkin bir parçadır. Bazı duyguların rengi vardır ve unutulmaz olanlar daima en zarif tonlarda saklanır.