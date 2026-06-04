2.30 Karat Pırlanta Morganit Kare Yüzük
Ürün Kodu : DR109139
%0
65.544 TL
65.544 TL
PEŞİN FİYATINA 21.848 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.30 Karat Pırlanta Morganit Kare Yüzük T10218
Rose Altın, 14 Ayar, 3.87 gr
Taş: Lab. Morganit
Ağırlık: 2.04 Karat
Kesim: Kare
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.26 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Morganitin romantik tonları ve pırlantanın büyüleyici ışıltısı bu tasarımda kusursuz bir uyum yakalıyor. Kare formun güçlü görünümü, taşın yumuşak renk geçişleriyle dengelenerek etkileyici bir estetik oluşturuyor. Göz alıcı olduğu kadar zarif bir karakter taşıyan seçkin bir parçadır. Bazı duyguların rengi vardır ve unutulmaz olanlar daima en zarif tonlarda saklanır.
2.30 Karat Pırlanta Morganit Kare Yüzük
PEŞİN FİYATINA 21.848 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
65.544 TL
65.544 TL
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