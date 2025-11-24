0.60 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR154821
%0
73.560 TL
73.560 TL
PEŞİN FİYATINA 24.520 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.60 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük T9349
Altın, 14 Ayar, 1,57 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.41 Karat
Renk : F
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.19 Karat
Renk : F-G
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın mucizesi lotus çiçeğinin asaletinden ilham alan bu tasarım, pırlantanın görkemiyle parmağınızda yeniden açıyor. Beyaz altının saflığı, çiçeğin her bir yaprağında saklı olan o eşsiz ışığı zirveye taşıyarak göz kamaştıran bir derinlik sunuyor. Sadelikten gelen gücü ve zarafeti simgeleyen bu yüzük, en unutulmaz anlarınızın en parlak şahidi olacak.
0.60 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.57 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Beden ayarı yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.6 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- 0.41 karat odak taşının çevresindeki pırlantalar (0.19 karat) estetik olarak ne işlev görüyor?
4- Çevre pırlantalar odak taşını hem fiziksel olarak korur hem de ışığı ona yönlendirerek algılanan büyüklüğünü artırır. Geçiş bölgelerinde parlaklığı sürekli kılarak yüzüğün hangi açıdan bakılırsa bakılsın canlı durmasını sağlar; ayrıca kasaya bağlanan metal miktarını azaltarak taşın 'yüzer' görünmesine katkı sunar..
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar sarı altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.60 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 24.520 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
73.560 TL
73.560 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DB04295
0.32 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
64.008 TL
64.008 TL
Ürün Kodu : DE32226-G
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
33.864 TL
33.864 TL
Ürün Kodu : DN54975-G
0.14 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
35.616 TL
35.616 TL