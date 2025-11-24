0.60 Karat Pırlanta Lotus Tektaş Yüzük T9349 Altın, 14 Ayar, 1,57 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.41 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın mucizesi lotus çiçeğinin asaletinden ilham alan bu tasarım, pırlantanın görkemiyle parmağınızda yeniden açıyor. Beyaz altının saflığı, çiçeğin her bir yaprağında saklı olan o eşsiz ışığı zirveye taşıyarak göz kamaştıran bir derinlik sunuyor. Sadelikten gelen gücü ve zarafeti simgeleyen bu yüzük, en unutulmaz anlarınızın en parlak şahidi olacak.