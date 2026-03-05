0.10 Karat Pırlanta Baget Taşlı Bileklik T9609 Beyaz Altın, 8 Ayar, 4,37 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.06 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.04 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist bir şıklığın pırlantayla buluştuğu bu baget bileklik, ince işçiliğiyle bileğinizi nazikçe sarmalıyor. Baget kesimlerin yarattığı net ışık oyunları, beyaz altının asil ışıltısıyla birleşerek her anınıza modern bir dokunuş katıyor. Gündüzden geceye her stile uyum sağlayan bu parça, sessiz lüksün en parlak temsilcisi.