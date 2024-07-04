0.09 Karat Pırlanta Taşlı Baget Kolye T5027 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.95 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim :Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim :Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal formuyla dikkat çeken bu parça, güçlü detayları ve yumuşak hatlarıyla modern bir şıklık sunar. Günlük kombinlerinizi sofistike bir seviyeye taşıyan bu tasarım, sade ama etkileyici bir dokunuş arayanların vazgeçilmezi olmaya aday.