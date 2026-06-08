0.06 Karat Pırlanta Tektaş Bileklik
Ürün Kodu : DB16494
%0
18.528 TL
18.528 TL
PEŞİN FİYATINA 6.176 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.06 Karat Pırlanta Tektaş Bileklik T10266
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.12 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.06 Karat
Renk: F
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimal şıklığın en zarif yansımalarından biri olan bu bileklik, sade güzelliğiyle öne çıkıyor. Tek bir pırlantanın büyüleyici ışıltısı, ince tasarım üzerinde etkileyici bir vurgu oluşturuyor. Her stile uyum sağlayan zamansız bir mücevher olarak öne çıkıyor.
0.06 Karat Pırlanta Tektaş Bileklik
PEŞİN FİYATINA 6.176 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.528 TL
18.528 TL
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