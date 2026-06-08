0.06 Karat Pırlanta Tektaş Bileklik T10266 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.12 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.06 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal şıklığın en zarif yansımalarından biri olan bu bileklik, sade güzelliğiyle öne çıkıyor. Tek bir pırlantanın büyüleyici ışıltısı, ince tasarım üzerinde etkileyici bir vurgu oluşturuyor. Her stile uyum sağlayan zamansız bir mücevher olarak öne çıkıyor.