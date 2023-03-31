0.32 Karat Pırlanta Trend Kelepçe T973 Rose Altın, 14 Ayar, 6.18 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.32 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Sadelik ile Pırlanta Trend Kelepçe, Lizay Pırlanta'nın eşsiz ve şık tasarımlarından biridir. Bu trend kelepçe, pırlanta taşıyla dikkat çekerken, zarif bir sadelik sunar. Lizay Pırlanta kalitesi ve estetiğiyle, bu kelepçe ile şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.