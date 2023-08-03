Altın Göz Halhal T3941 Altın, 14 Ayar, 1.93 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik sanat dokunuşlarıyla tasarlanmış Altın Göz Halhal, Lizay Pırlanta kalitesiyle sizleri bekliyor. Zarif ve şık bir görünüm sunan bu özel tasarım, her adımda sizi farklı kılacak. Siz de Lizay Pırlanta'nın eşsiz ifadesiyle kendinizi özel hissetmek isterseniz, Altın Göz Halhal'ı keşfedin.