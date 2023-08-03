Altın Göz Halhal T3941

Altın Göz Halhal
Ürün Kodu : H001305
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18.904 TL
18.904 TL
PEŞİN FİYATINA 6.301 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Göz Halhal T3941Altın, 14 Ayar, 1.93 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Estetik sanat dokunuşlarıyla tasarlanmış Altın Göz Halhal, Lizay Pırlanta kalitesiyle sizleri bekliyor. Zarif ve şık bir görünüm sunan bu özel tasarım, her adımda sizi farklı kılacak. Siz de Lizay Pırlanta'nın eşsiz ifadesiyle kendinizi özel hissetmek isterseniz, Altın Göz Halhal'ı keşfedin.
Altın Göz Halhal Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.93 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 14 ayar sarı altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Kimyasal maddelerden ve parfümden uzak tutulması önerilir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
3- Tüm ürünlerimiz özel hediye kutusunda sunulmaktadır. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartları normlarına uygun üretilmekte olup işçilik garantisi ve kalite belgesiyle sunulmaktadır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Göz Halhal
PEŞİN FİYATINA 6.301 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.904 TL
18.904 TL
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