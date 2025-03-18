Altın Desenli Halka Küpe T5438 Altın, 14 Ayar, 1.79 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Desenli Halka Küpe, klasik halka formunu zarif desen detaylarıyla buluşturarak şıklığınızı tamamlıyor. Özgün tasarımıyla dikkat çeken bu özel aksesuar, hem günlük kullanıma hem de özel davetlere uyum sağlayarak stilinize sofistike bir dokunuş katıyor. Zamansız ve göz alıcı bir seçim!