0.30 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T9416 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.00 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafeti ve ışıltıyı dengeli bir şekilde bir araya getiren bu tasarım, pırlantanın büyüleyici dünyasını günlük stilinizle buluşturuyor. Işığı hapseden ve her yöne zarif hüzmeler halinde yansıtan bu küpeler, mücevher kutunuzun en çok tercih edilen parçası olacak. Sade bir şıklığı, etkileyici bir parıltıyla taçlandırmak isteyenler için özel bir mücevher.