0.21 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Kolye T5654 Altın, 14 Ayar, 1.92 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Yuvarlak formlu zarif detaylarıyla sade ama etkileyici bir duruş sergiler. Hafifliği ve tasarımındaki denge, boynunuzda şıklığın doğal bir ifadesi olarak öne çıkar. Günlük stilinize zarif bir dokunuş katmak isteyenler için ideal bir seçimdir.