0.31 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye
Ürün Kodu : DN65946
%0
45.312 TL
45.312 TL
PEŞİN FİYATINA 15.104 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.31 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye T10298
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.98 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.31 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik güzelliğin zamansız bir yorumu olan bu kolye, sade çizgileriyle her dönemde şıklığını koruyor. Yuvarlak formun dengeli estetiği ve pırlantanın doğal parlaklığı kusursuz bir uyum yaratıyor. Günlük kullanımdan özel anlara kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. Zamansız olan her şey, ilk günkü etkisini korur.
0.31 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye
PEŞİN FİYATINA 15.104 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.312 TL
45.312 TL
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