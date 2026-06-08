0.31 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye T10298 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.98 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.31 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Klasik güzelliğin zamansız bir yorumu olan bu kolye, sade çizgileriyle her dönemde şıklığını koruyor. Yuvarlak formun dengeli estetiği ve pırlantanın doğal parlaklığı kusursuz bir uyum yaratıyor. Günlük kullanımdan özel anlara kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. Zamansız olan her şey, ilk günkü etkisini korur.