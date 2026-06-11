Altın Red Tiger Taşlı Kılıç Erkek Yüzük
Ürün Kodu : R147436
%0
109.344 TL
109.344 TL
PEŞİN FİYATINA 36.448 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Red Tiger Taşlı Kılıç Erkek Yüzük T10331
Altın, 14 Ayar, 10,19 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Kızıl ve kahverengi tonların hareketli yansımalarını taşıyan Red Tiger taşı, bu yüzüğe enerjik bir görünüm katıyor. Kılıç detayı, tasarımın güçlü karakterini vurgularken dikkat çekici bir sembolik anlam da taşıyor. Altın yüzeylerle bütünleşen taş dokusu, etkileyici bir derinlik oluşturuyor.
Altın Red Tiger Taşlı Kılıç Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 36.448 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
109.344 TL
109.344 TL
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