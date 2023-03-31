0.45 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T3105 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.70 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay markasının özenle tasarladığı Estetik İncelikle Zarafet ile Pırlanta Tektaş Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu eşsiz tasarım yüzük, her kadının hayallerini süsleyen bir parça olmaya aday. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için Lizay'ın bu muhteşem yüzüğünü tercih edebilirsiniz.