Altın Taşlı Yıldız Küpe T10082 Altın, 14 Ayar, 1,9 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gökyüzünün büyüleyici atmosferinden ilham alan bu küpe, her harekette ışığı yakalayarak dikkat çekiyor. Yıldız formunun zamansız çekiciliği, parlak detaylarla daha da etkileyici hale geliyor. Günlük stilinize ışıltılı bir dokunuş katmak için ideal bir seçimdir.