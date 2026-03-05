0.67 Karat Pırlanta Blue Topaz Baget Yüzük T9534 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.95 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,07 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Blue Topaz

Ağırlık : 0,56 Karat

Kesim : Oval

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Buz mavisi ferahlığının pırlantanın görkemiyle buluştuğu bu eşsiz tasarım, adeta parmağınızda bir okyanus esintisi estiriyor. Beyaz altının kusursuz fonunda yükselen mavi topaz, etrafını saran pırlantaların keskin ve parlak ışığıyla sınırlarını aşıyor. Hem kendinizi şımartacağınız hem de özel anlarınızı ölümsüzleştirecek büyüleyici bir başyapıt.