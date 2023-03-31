0.73 Karat Pırlanta Damla Küpe T2205 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.93 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.38 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.35 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Benzersiz zarafetin simgesi olan Pırlanta Damla Küpe, her kadının stilini tamamlayacak bir parça. Eşsiz tasarımı ve parlaklığıyla dikkat çeken bu küpe, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ifade etmek için bu zarif pırlantalı damla küpeyi tercih edin.