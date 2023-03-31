0.67 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye T1730 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.23 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.45 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve estetik anlayışını bir araya getiren Lizay Pırlanta, pırlanta safir kolye göz kamaştırıyor. Şıklığı ve zarifliğiyle ön plana çıkan bu kolye, her tarza ve her duruma uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımlarından birini tercih edebilirsiniz.